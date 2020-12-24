Ларионов: хоккеисты молодежной сборной России показали солидную игру в матче с канадцами

ТАСС, 24 декабря. Молодежная сборная России по хоккею показала солидную игру в товарищеском матче с командой Канады перед стартом чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской сборной Игорь Ларионов.

Встреча завершилась победой канадцев со счетом 1:0. В стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная России 26 декабря сыграет с командой США.

"У всех звеньев сегодня были моменты, все играли хорошо в обороне, - сказал Ларионов. - Это была довольно солидная игра, но мы должны играть лучше. У нас есть другие планы, мы можем посмотреть разные сочетания, нужно будет проанализировать матч. Думаю, что ближайшие два дня мы посмотрим, в каких сочетаниях выйдем на матч со сборной США".

После двух периодов тренерский штаб сборной России заменил вратаря Ярослава Аскарова на Артура Ахтямова. "У нас был план перед началом турнира, мы хотели проверить двух вратарей. Так как у нас остался только один матч перед турниром, мы решили посмотреть обоих вратарей. Думаю, они сыграли хорошо", - отметил главный тренер молодежной сборной России.

Аскаров выступал на прошлом молодежном чемпионате мира, где сборная России уступила в финале канадцам (3:4). "Аскаров стал за год более уверенным и опытным. Мы очень довольны тем, как он развивался за этот период. Хорошо иметь вратаря, который делает важные сейвы в ключевые моменты", - подчеркнул Ларионов.

Российские хоккеисты на групповом этапе молодежного чемпионата мира также сыграют с командами Чехии (28 декабря), Австрии (30 декабря) и Швеции (31 декабря).