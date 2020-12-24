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Летние олимпийские виды спорта

Виктор Золотов вошел в состав набсовета Всероссийской федерации волейбола

Заседание наблюдательного совета организации состоялось 23 декабря
Директор Росгвардии Виктор Золотов Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Директор Росгвардии Виктор Золотов
© Александр Рюмин/ТАСС

ТАсс, 24 декабря. Директор Росгвардии Виктор Золотов включен в состав наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом сообщил президент организации Станислав Шевченко, комментарий которого приводит пресс-служба ВФВ.

Заседание наблюдательного совета состоялось 23 декабря.

"Было принято решение включить в члены наблюдательного совета Золотова Виктора Васильевича - директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - сказал Шевченко.

"В ходе работы совета была дана оценка "удовлетворительно" работе федерации в 2020 году по всем направлениям ее деятельности: волейбол, пляжный волейбол, а также командам резерва. На совещании был озвучен доклад о развитии объектов федерации в Анапе, Сочи, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Поднимался вопрос о ходе подготовки к чемпионату мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году в России", - добавил президент ВФВ.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор ВасильевичЛетние олимпийские виды спорта
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