Фигуристка Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань"

ТАСС, 24 декабря. Российская фигуристка Алена Косторная стала обладателем премии "Серебряная лань", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации "Лучший спортсмен года". Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

В 2020 году 17-летняя россиянка стала победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. На этапе серии Гран-при в Москве она заняла второе место.

Награду лучшему тренеру получил заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов. Командой года признана сборная России по шахматам, которая стала победителем шахматной Олимпиады 2020 года, которая прошла в онлайн-формате.

Также в десятку лучших спортсменов по итогам года вошли серебряный призер чемпионата мира и дважды победитель чемпионата Европы 2020 года по велоспорту Анастасия Войнова и двукратный победитель континентального первенства этого года Дарья Шмелева, двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова, победитель Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев, паралимпиец Константин Курохтин (керлинг), боксер Александр Поветкин, саночник Роман Репилов, теннисист Андрей Рублев и легкоатлетка Анжелика Сидорова.