Полузащитник "Химок" Кухарчук признан лучшим футболистом декабря в РПЛ

ТАСС, 24 декабря. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Илья Кухарчук признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в декабре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Кухарчука проголосовали эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер", болельщики отдали голос за иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Также на награду лучшему игроку месяца претендовали голкипер Сослан Джанаев ("Сочи"), полузащитник Алексей Сутормин ("Зенит") и нападающий Маркус Берг ("Краснодар").

В декабре Кухарчук забил три гола и отдал одну голевую передачу в трех матчах. "Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 19 матчах.

Лучшим тренером второй месяц подряд признан Игорь Черевченко, возглавляющий "Химки". Подмосковный клуб под руководством Черевченко одержал две победы, одна встреча завершилась вничью. За специалиста единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и "Матч Премьер".