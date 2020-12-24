{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

IBU обсудит с МОК правила участия российских биатлонистов в чемпионате мира

Ранее российские спортсмены на два года лишились права выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими спортивными федерациями, чтобы использовать единый подход к решению вопроса о допуске российских биатлонистов к участию в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

Российские спортсмены на два года лишились права выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вступило в силу на прошлой неделе. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) будут распространяться и на чемпионат мира по биатлону, который пройдет в феврале следующего года в словенской Поклюке.

На эту тему
Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

"Нам нужно подробно изучить решение CAS, затем IBU разработает необходимые процедуры и руководящие принципы, которые позволят принять решение по вопросу допуска спортсменов к чемпионату мира (и по другим темам, связанным с вердиктом - прим. ТАСС). Мы будем консультироваться с МОК и другими международными федерациями, чтобы гарантировать последовательный подход к выполнению вердикта", - говорится в заявлении IBU.

Санкции были введены за предоставление WADA искаженных данных из базы московской лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

WADA настаивало на четырехлетних санкциях, однако суд частично учел доводы российской стороны. Также российским спортсменам было разрешено наносить на экипировку цвета национального флага и название страны. Право формировать составы команд на чемпионаты мира и Олимпийские игры сохраняется за общероссийскими спортивными федерациями и Олимпийским комитетом России.

Спортсмены, отбывшие наказание за нарушение антидопинговых правил, имею право участвовать в указанных турнирах. Это должно позволить чемпиону мира по биатлону Александру Логинову выступить в Поклюке.

Теги
РоссияБиатлонСанкции WADA против российского спорта
Чемпионат России по фигурному катанию
Ковалев надеется, что больше не упадет на твизле после ошибки на чемпионате России
Фигурист отметил, что не нервничал перед выступлением
Читать полностью