IBU обсудит с МОК правила участия российских биатлонистов в чемпионате мира

Российские спортсмены на два года лишились права выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вступило в силу на прошлой неделе. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) будут распространяться и на чемпионат мира по биатлону, который пройдет в феврале следующего года в словенской Поклюке.

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими спортивными федерациями, чтобы использовать единый подход к решению вопроса о допуске российских биатлонистов к участию в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

"Нам нужно подробно изучить решение CAS, затем IBU разработает необходимые процедуры и руководящие принципы, которые позволят принять решение по вопросу допуска спортсменов к чемпионату мира (и по другим темам, связанным с вердиктом - прим. ТАСС). Мы будем консультироваться с МОК и другими международными федерациями, чтобы гарантировать последовательный подход к выполнению вердикта", - говорится в заявлении IBU.

Санкции были введены за предоставление WADA искаженных данных из базы московской лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

WADA настаивало на четырехлетних санкциях, однако суд частично учел доводы российской стороны. Также российским спортсменам было разрешено наносить на экипировку цвета национального флага и название страны. Право формировать составы команд на чемпионаты мира и Олимпийские игры сохраняется за общероссийскими спортивными федерациями и Олимпийским комитетом России.

Спортсмены, отбывшие наказание за нарушение антидопинговых правил, имею право участвовать в указанных турнирах. Это должно позволить чемпиону мира по биатлону Александру Логинову выступить в Поклюке.