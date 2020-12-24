Фигурист Игнатов порезал руку коньком во время короткой программы на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов порезал руку во время исполнения бедуинского прыжка в короткой программе на чемпионате России, стартовавшем в Челябинске. Об этом фигурист рассказал журналистам после проката.

"На бедуинском катался, взялся за кольцо и поцарапался, - объяснил журналистам фигурист, у которого была перевязана рука. - В произвольной программе в плане прыжков ничего менять не будем. Старались отработать, чтобы это было фигурное катание".

"Если брать тренировки, оцениваю очень хорошо, но за прокат поставил бы четверочку, нервничал. Плюс люблю поспать, перепад часового пояса, видимо, не особо комфортно прошел. В Японии с ног на голову, привыкаешь, а тут сложно. Вчера лег спать в пол-одиннадцатого, проснулся в два", - отметил фигурист.

Игнатов является бронзовым призером этапа Гран-при в Москве 2019 года, победителем финала Кубка России 2020 года. На прошлогоднем чемпионате России в Красноярске Игнатов занял четвертое место.