Китаец установил рекорд Гиннесса по отбиванию шариков для пинг-понга нунчаками

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Житель южной китайской провинции Гуандун Се Дэшэн установил новый рекорд Гиннесса по отбиванию шариков для настольного тенниса нунчаками. Как сообщила в четверг газета China Daily, за минуту он отбил 35 подач автомата для тренировки игроков национальной сборной КНР по пинг-понгу.

Се Дэшэн, 28-летний мастер ушу, находился от этого устройства на расстоянии 2,7 метра. Скорость подаваемых шариков превышала 40 км/ч. Выпускаемые мячи полностью соответствовали стандартам Международной федерации настольного тенниса.

Рекорд был засвидетельствован в Пекине представителями Книги рекордов Гиннесса. Это мероприятие транслировалось в прямом эфире на крупнейшей в Китае стриминговой платформе douyu.com.

Предыдущий рекорд Гиннесса - 32 шарика в минуту - тоже был установлен Се Дэшэном в конце прошлого года. Кроме того, ему принадлежат несколько других мировых рекордов, которые он установил с помощью этого традиционного восточного холодного оружия. Ранее ему удалось отвинтить нунчаками 10 крышек от бутылок с минеральной водой за 34,8 секунды и потушить аналогичным способом за одну минуту 52 свечи.

Се Дэшэн практикует нунчаки на протяжении 10 лет. В данный момент он работает инструктором по боевым искусствам в шанхайском отделении Народной вооруженной полиции Китая.

Нунчаки представляют собой два стержня одинаковой длины, соединенные цепью или шнуром.