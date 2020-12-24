Ковалев надеется, что больше не упадет на твизле после ошибки на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Победитель этапов Кубка России фигурист Артем Ковалев допустил обидное падение на твизле в короткой программе чемпионата России, начав торопиться на элементе. Об этом спортсмен, который тренируется у Евгения Плющенко, заявил журналистам.

"Твизл - опасная штука, бывает и танцоры с него падают, бывает такое, - рассказал Ковалев. - Я ни разу не падал, надеюсь, этот раз последний. Хотел сделать его побыстрее, как юла, но когда пошел во второй поворот, почувствовал, что конек встал боком".

Ковалев сообщил, что не нервничал перед выступлением: "На Гран-при я очень сильно нервничал - еще за неделю до старта начался мандраж, а здесь я был спокоен, думал от элемента к элементу".

На вопрос журналистов о травмах Ковалев ответил: "К сожалению, есть, но давайте пока не будем о них".

Произвольную программу мужчины представят в пятницу.