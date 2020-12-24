Дополнительные затраты на оплату труда тренеров оцениваются на сумму от 2 до 6 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дополнительные расходы на выплаты тренерам детско-юношеских спортивных школ оцениваются на сумму от 2 до 6 млрд рублей. Об этом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова заявила на заседании по обсуждению проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

По итогам последнего заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в октябре было поручено утвердить профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель".