Дополнительные затраты на оплату труда тренеров оцениваются на сумму от 2 до 6 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Дополнительные расходы на выплаты тренерам детско-юношеских спортивных школ оцениваются на сумму от 2 до 6 млрд рублей. Об этом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова заявила на заседании по обсуждению проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
По итогам последнего заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в октябре было поручено утвердить профессиональный стандарт "Тренер-преподаватель".
"Речь о снижении оплаты труда тренеров, имеющих соответствующее образование, не ведется, говорится только о повышении уровня зарплат, и много зависит от каждого региона. Тренер-преподаватель должен получать все положенные выплаты, в том числе и как преподаватель, - сказала она. - Необходимо сохранить стимулирующие выплаты, если специалист подготовил члена сборной команды".
"Появились некоторые клубные сообщества, где детей тренируют люди без образования, пришедшие с улицы, и когда подходят соревнования, эти дети никогда не выступают. Медицинского надзора нет, образования нет, это надо прекратить, чтобы не губить здоровье детей. Получаются услуги населению в банно-прачечном комбинате, и эту практику мы перечеркнем, должна быть работа тренеров-педагогов. Дополнительные затраты на это оцениваются от 2 до 6 млрд рублей", - добавила она.