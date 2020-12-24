СМИ: "Спартак" предлагал контракт главному тренеру "Сассуоло"

ТАСС, 24 декабря. Московский футбольный клуб "Спартак" предложил контракт главному тренеру итальянского "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, российский клуб предложил специалисту соглашение с зарплатой €3 млн в год. Отмечается, что итальянец отклонил предложение.

Действующий тренер красно-белых немец Доменико Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона. 16 декабря после матча с "Зенитом" немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом.

"Сассуоло" после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, "Спартак" в Тинькофф - Российской премьер-лиге идет на третьей строчке после 19 туров.