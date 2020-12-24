СМИ: ПСЖ расторгнет контракт с главным тренером Тухелем

ТАСС, 24 декабря. Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) досрочно расторгнет соглашение с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Контракт Тухеля действует до июня 2021 года, однако руководство ПСЖ уже сообщило немецкому специалисту о расторжении договора за шесть месяцев до его окончания. Возможной причиной подобного решения, помимо последних результатов, могло стать недавнее интервью Тухеля немецкому телеканалу Sport 1, которое вызвало недовольство сотрудников клуба.

Тухелю 47 лет, он возглавляет ПСЖ с 2018 года. Под его руководством клуб из Парижа дважды становился чемпионом Франции, обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок Франции, а также впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил немецкой "Баварии" (0:1). Также Тухель работал в германских "Боруссии" из Дортмунда, с которой выиграл Кубок Германии, и "Майнце".