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Биатлон

Тренер Логинова дал оценку решению биатлониста остаться на самоподготовке

Александр Касперович отметил, что уже разработал план подготовки спортсмена к чемпионату мира, который пройдет в феврале в Поклюке
Александр Касперович Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Александр Касперович
© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Решение готовиться дома к январским этапам Кубка мира по биатлону может помочь Александру Логинову устранить проблемы со стрельбой, в его функциональной готовности тоже наблюдается положительная динамика. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер чемпиона мира Александр Касперович.

Логинов к январским этапам Кубка мира будет готовиться у себя дома в Саратове, в то время как национальная команда проведет тренировочный сбор в Сочи.

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"Начало сезона для него получилось очень тяжелым, что было связано с длительным отсутствием соревновательной практики - до этого на старт он выходил только в марте. Мы с ним разговаривали на эту тему, было очевидно, что есть проблемы с движениями, со стрельбой, которая страдала из-за отсутствия скоростной выносливости", - сказал Касперович.

"Но сейчас он возвращается в соревновательное состояние, что было видно по последней гонке. Я общался со старшим тренером сборной Юрием Каминским, мы отметили, что движения становятся правильными, это, в свою очередь, приведет и к хорошей стрельбе. Может, даже хорошо, что дома он сейчас отдохнет от винтовки", - добавил он.

Касперович отметил, что уже разработал план подготовки Логинова к чемпионату мира, который пройдет в феврале в Поклюке. "Постараемся вывести его на оптимальное состояние к чемпионату мира. Каминскому я предложил план подготовки, пусть думают", - сказал он.

Логинов является лучшим российским биатлонистом в нынешнем сезоне, однако в личных гонках на первых четырех этапах Кубка мира он не сумел подняться выше десятого места. К сезону действующий чемпион мира в спринте готовился по индивидуальному плану отдельно от сборной.

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