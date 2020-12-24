Ассоциация мини-футбола России поддержала кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) поддержала кандидатуру действующего президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова на пост главы РФС. Об этом ТАСС сообщил почетный президент АМФР Семен Андреев.
Дюков руководит РФС с февраля 2019 года.
"Мы выдвинули кандидатуру Дюкова на выборы президента РФС. Исполком АМФР полностью поддержал его кандидатуру по моему предложению. Оно было единогласно поддержано", - сказал Андреев.
Ранее кандидатуру Дюкова также поддержали Российская премьер-лига и ряд региональных организаций. Выборы главы РФС пройдут в Москве 4 февраля на внеочередной конференции.