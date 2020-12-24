Ассоциация мини-футбола России поддержала кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) поддержала кандидатуру действующего президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова на пост главы РФС. Об этом ТАСС сообщил почетный президент АМФР Семен Андреев.

На эту тему

Дюков руководит РФС с февраля 2019 года.

"Мы выдвинули кандидатуру Дюкова на выборы президента РФС. Исполком АМФР полностью поддержал его кандидатуру по моему предложению. Оно было единогласно поддержано", - сказал Андреев.

Ранее кандидатуру Дюкова также поддержали Российская премьер-лига и ряд региональных организаций. Выборы главы РФС пройдут в Москве 4 февраля на внеочередной конференции.