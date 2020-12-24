Минниханов: Татарстан проведет все международные соревнования, несмотря на решение CAS

"Я считаю, что это совершенно неправильно, мы осуждаем это решение, но это не смертельно, - сказал Минниханов. - Мы наши мероприятия все будем проводить, все эти решения [о проведении спортивных мероприятий в Казани были] приняты до того, как это решение вышло. У нас прекрасные отношения с [спортивными] федерациями, которые у нас работают, особенно по водным видам спорта, у нас масса и кубков, и чемпионат Европы будет, и чемпионат мира [по водным видам спорта] в 2025 году. Волейбол у нас запланирован, он будет, самое главное - мы проведем специальную зимнюю Олимпиаду в феврале 2022 года", - сказал он.

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Утвержденные Спортивным арбитражным судом (CAS) санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не повлияют на проведение в Казани запланированных международных спортивных мероприятий. Такое мнение журналистам высказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Минниханов назвал поведение людей, которые принимали решение в отношении российского спорта, "совершенно неспортивным".

CAS 17 декабря опубликовал решение, по которому России до 16 декабря 2022 года запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

В 2021 году в Казани запланировано проведение этапа Мировой серии Международной федерации плавания (FINA) по прыжкам в воду (19-21 марта), этапа Мировой серии FINA по синхронному плаванию (16-18 апреля), этапа Кубка мира по плаванию (28-30 октября), чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (2-7 ноября). В 2022 году Казань должна принять Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады (22-28 января), матчи чемпионата мира по волейболу (турнир запланирован в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября).

В августе 2023 года в Казани пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в 2024 году - чемпионат Европы по водным видам спорта, в 2025 году - чемпионат мира по водным видам спорта.