Коляда не считает идеальным свой прокат короткой программы на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда не считает безупречным свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Челябинске, стартовавшем в четверг. Об этом фигурист сообщил журналистам.

"Большое спасибо Челябинску за такой прием. Спасибо всем, кто меня поддерживал, - сказал Коляда. - Получилось все, что я запланировал, пусть и неидеально, споткнулся после каскада. Всегда есть, над чем работать".

На вопрос журналистов о болезнях Коляда ответил: "Болел, проблемы еще есть. Но мы делаем все возможное, чтобы показывать хорошую работу". Фигурист уточнил, что не болел коронавирусной инфекцией.

Коляде 25 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также бронзовым призером чемпионата мира того же года. Кроме того, в его активе две бронзовые награды континентального первенства (2017, 2018).

Произвольная программа у мужчин пройдет в пятницу.