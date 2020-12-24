Авербух: Коляда был бы главным претендентом на победу на чемпионате Европы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда был бы главным претендентом на победу на чемпионате Европы в этом сезоне, если бы турнир не был отменен. Такое мнение ТАСС высказал российский фигурист и хореограф Илья Авербух.

После исполнения короткой программы Коляда лидирует на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Спортсмен набрал 102,48 балла.

"Хочу поздравить Мишу Коляду с прекрасным прокатом. Как жалко, что в этом году не проводят чемпионат Европы. Он был главным претендентом на то, чтобы выиграть европейское первенство. Будем верить, что состоится чемпионат мира, и Миша там покажет себя в полной красе", - сказал Авербух.

Турнир в Челябинске по состоянию здоровья пропускает действующий чемпион России Дмитрий Алиев.

"Хочется пожелать скорейшего выздоровления Диме Алиеву, который вынужденно пропускает чемпионат России. Надеюсь, наберет форму и будет претендовать на попадание в состав сборной на чемпионат мира, несмотря на то, что не смог выступить на чемпионате России", - добавил Авербух.