Коляда считает, что отмена стартов не влияет на мотивацию фигуристов

После исполнения короткой программы Коляда лидирует на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Спортсмен набрал 102,48 балла.

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Отмена стартов в нынешнем сезоне не сказывается на мотивации фигуристов, спортсмены продолжают готовиться. Такое мнение на пресс-конференции высказал двукратный чемпион России Михаил Коляда.

"Мотивации хватает, хотя печально, что отменяют чемпионаты. Но у нас есть альтернатива, и это хорошо - у нас организуют турниры. Спортсмены должны выступать, этим мы и занимаемся", - сказал фигурист.

В ноябре Коляда победил в мужском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Москве. Он является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером командного турнира Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане, дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы.

10 декабря совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.