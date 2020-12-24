Фигурист Букин признался, что волновался перед прокатом ритм-танца на чемпионате России

Пара получила 87,28 балла и пока лидирует после исполнения ритм-танца, соревнования продолжаются в настоящее время. Из-за лечения спины Степановой и вспышки коронавируса в тренировочной группе дуэт пропустил контрольные прокаты сборной России, а также все этап Кубка России. Они также не выступали на московском этапе Гран-при.

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России в Челябинске стал первым стартом в сезоне для призеров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина, фигуристы волновались перед выходом на лед. Об этом журналистам рассказал Букин.

"Было волнительно, нас 11 месяцев не было на соревнованиях, даже на прокатах. Сначала у Саши проблемы, потом Казань, я схватил серьезную болячку, воспаление легких, поражение 25 процентов. Наверное, это было то самое, это было до Гран-при, - рассказал Букин. - Мы знали, в любом случае поедем на чемпионат России, но продуктивно работали только три недели".

"Произвольную новую программу мы поставили в Новогорске, - добавил фигурист. - Все подпортила эта ситуация, все равно переживаешь, неважно, сколько опыта у тебя есть, когда у тебя первый старт в сезоне, ты выходишь и волнуешься. А здесь у нас один шанс, стараешься показать лучшее, что ты сделал, а сделали мы мало".

Степанова отметила, что дуэт решил оставить прошлогоднюю программу из-за нехватки времени на подготовку. "Мы три недели как начали кататься, поэтому решили вернуть старую программу. Нам так везет, что мы болели не вместе, а по очереди, - сказала фигуристка. - Произвольная, наверное, уже на олимпийский сезон, но пока нельзя загадывать".

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы прошлого года. В их активе также три бронзовые медали чемпионатов Европы, три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов России.