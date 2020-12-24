Траньков: Коляда научился справляться с нервами и показал отличное катание

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Михаил Коляда научился справляться с неуверенностью и нервами, что помогло ему продемонстрировать взрослое катание в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

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"Сделаю комплимент команде Алексея Мишина, сегодня Коляда очень заслуженно занял первое место, показал очень уверенное, взрослое катание, - отметил Траньков. - Видно, что Миша научился справляться с нервами, неуверенностью. Это очень хорошая программа с прекрасными прыжками, уверенно исполненная. Самые большие комплименты отправляются в Санкт-Петербург".

"Второе место у Евгения Рукавицына, который приехал в Челябинск без своего главного джокера в колоде. Но прямо с первой разминки Макар показал два четверных, четверной риттбергер, это большой успех. В прошлом году он вообще выиграл короткую программу у мужчин, сейчас второй. Спортсмен растет, набирается опыта, выступает все увереннее", - добавил Траньков.

По мнению собеседника ТАСС, главная борьба за призовые места турнира еще впереди. Произвольную программу мужчины покажут в пятницу. "Третье место сегодня - почти сенсация, Марк откатал чисто, и это позволило ему стать третьим. Это приятно, ведь хорошие соревнования не обходятся без сюрпризов", - считает Траньков.

"В произвольной будет борьба, результаты очень близкие. Там и Андрей Мозалев, который в шаге от тройки. И Саша Самарин с грандиозным опытом. Думаю, что нас ждет очень интересная борьба в произвольной", - заключил собеседник агентства.