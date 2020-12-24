Траньков: Коляда научился справляться с нервами и показал отличное катание

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Михаил Коляда научился справляться с неуверенностью и нервами, что помогло ему продемонстрировать взрослое катание в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Коляда занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсмен получил 102,48 балла. Вторым идет Макар Игнатов (98,30), третьим - Марк Кондратюк (90,88).
"Сделаю комплимент команде Алексея Мишина, сегодня Коляда очень заслуженно занял первое место, показал очень уверенное, взрослое катание, - отметил Траньков. - Видно, что Миша научился справляться с нервами, неуверенностью. Это очень хорошая программа с прекрасными прыжками, уверенно исполненная. Самые большие комплименты отправляются в Санкт-Петербург".
"Второе место у Евгения Рукавицына, который приехал в Челябинск без своего главного джокера в колоде. Но прямо с первой разминки Макар показал два четверных, четверной риттбергер, это большой успех. В прошлом году он вообще выиграл короткую программу у мужчин, сейчас второй. Спортсмен растет, набирается опыта, выступает все увереннее", - добавил Траньков.
По мнению собеседника ТАСС, главная борьба за призовые места турнира еще впереди. Произвольную программу мужчины покажут в пятницу. "Третье место сегодня - почти сенсация, Марк откатал чисто, и это позволило ему стать третьим. Это приятно, ведь хорошие соревнования не обходятся без сюрпризов", - считает Траньков.
"В произвольной будет борьба, результаты очень близкие. Там и Андрей Мозалев, который в шаге от тройки. И Саша Самарин с грандиозным опытом. Думаю, что нас ждет очень интересная борьба в произвольной", - заключил собеседник агентства.