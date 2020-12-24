Матыцин заявил, что у российского спорта выработается иммунитет к допингу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский спорт должен выработать иммунитет к допингу после двухлетних санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на форуме Sport Forum Live заявил министр спорта России Олег Матыцин.
Российские спортсмены лишились права выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вступило в силу на прошлой неделе. Санкции WADA будут длиться до декабря 2022 года.
"Я надеюсь, мы перешли некий рубеж. Как сказала Валентина Ивановна Матвиенко, мы получили антидопинговую вакцину. Теперь у нас должен выработаться иммунитет, поэтому настало время еще активнее перейти к фазе антидопингового образования, - сказал Матыцин. - Такие антидопинговые программы реализуются; конечно, я уверен, что российский спорт будет чистым".
"Система Российского антидопингового агентства, кстати, была признана одной из самых эффективных, работа с федерациями и на уровне регионов ведется очень большая", - добавил он.
Санкции были введены за предоставление WADA искаженных данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.
WADA настаивало на четырехлетних санкциях, однако суд частично учел доводы российской стороны. Также российским спортсменам было разрешено наносить на экипировку цвета национального флага и название страны. Право формировать составы команд на чемпионаты мира и Олимпийские игры сохраняется за общероссийскими спортивными федерациями и Олимпийским комитетом России.