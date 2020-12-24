Матыцин заявил, что у российского спорта выработается иммунитет к допингу

Российские спортсмены лишились права выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вступило в силу на прошлой неделе. Санкции WADA будут длиться до декабря 2022 года.

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский спорт должен выработать иммунитет к допингу после двухлетних санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на форуме Sport Forum Live заявил министр спорта России Олег Матыцин.

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"Я надеюсь, мы перешли некий рубеж. Как сказала Валентина Ивановна Матвиенко, мы получили антидопинговую вакцину. Теперь у нас должен выработаться иммунитет, поэтому настало время еще активнее перейти к фазе антидопингового образования, - сказал Матыцин. - Такие антидопинговые программы реализуются; конечно, я уверен, что российский спорт будет чистым".

"Система Российского антидопингового агентства, кстати, была признана одной из самых эффективных, работа с федерациями и на уровне регионов ведется очень большая", - добавил он.

Санкции были введены за предоставление WADA искаженных данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

WADA настаивало на четырехлетних санкциях, однако суд частично учел доводы российской стороны. Также российским спортсменам было разрешено наносить на экипировку цвета национального флага и название страны. Право формировать составы команд на чемпионаты мира и Олимпийские игры сохраняется за общероссийскими спортивными федерациями и Олимпийским комитетом России.