Подколзин: разница между тренерскими стилями Ларионова и Брагина в деталях

ТАСС, 24 декабря. Разница в тренерских стилях Игоря Ларионова и Валерия Брагина находится в деталях. Такое мнение высказал капитан молодежной сборной России по хоккею Василий Подколзин, комментарий которого приводит пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Разница есть, но в деталях. Сейчас в "молодежке" более атакующий хоккей, больше нацеленности на пас. В любом случае мы играем в наш хоккей, в который сборная Россия играла всегда. На прошлом чемпионате мира, когда Брагин и Ларионов работали вместе у нас, был хороший баланс между атакой и защитой", - сказал Подколзин.

"Конечно, Игорь Николаевич [Ларионов] сказал, что я должен быть помощником тренерского штаба, должен быть связующим звеном между тренерами и игроками. Поэтому мои обязанности простые - поддерживать команду, помогать ей и тренерам. Обычные обязанности капитана", - объяснил свою роль в молодежной команде Подколзин.

Также хоккеист рассказал об игроках, которые являются для него примерами капитана: "Таких примеров достаточно. Сейчас в СКА у нас есть Женя Кетов, Антон Бурдасов и Антон Белов, ты наблюдаешь за ними и что-то подмечаешь. В сборной сначала попал в команду на год младше, где был Антон Малышев из "Локомотива", затем на молодежных чемпионатах мира были такие игроки, как Клим Костин, Виталий Кравцов, Дмитрий Саморуков, Гриша Денисенко и Саша Романов. С ними до сих пор общаюсь и могу спросить совет".

Сборная России начнет молодежный чемпионат мира в ночь на субботу игрой с командой США.