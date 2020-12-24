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Олимпиада в Токио

Матыцин убежден, что ведущие российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио

По словам министра спорта, отношения с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций сейчас выстраиваются конструктивно
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские легкоатлеты сумеют выступить на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Такое мнение на форуме Sport Forum Live высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Всероссийская федерация легкой атлетики уже пять лет не может добиться восстановления своих прав в международной федерации после дисквалификации за массовые допинговые нарушение российских спортсменов. Ведущие легкоатлеты страны сейчас не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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"Что касается легкой атлетики, то отношения с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций сейчас выстраиваются конструктивно. Мы признали наши ошибки в прошлом, сейчас избрано новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики, и активно идет взаимодействие по реализации плана ее восстановления. Уверен, что наши ведущие легкоатлеты выступят на ближайших международных соревнованиях и Олимпийских играх", - сказал Матыцин.

Вопрос предоставления ведущим российским легкоатлетам допуска к участию в международных соревнованиях может быть решен в марте следующего года.

Олимпиада пройдет в японской столице с 23 июля по 8 августа.

Теги
РоссияОлимпиада в ТокиоМатыцин, Олег Васильевич
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