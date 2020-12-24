Матыцин убежден, что ведущие российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские легкоатлеты сумеют выступить на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Такое мнение на форуме Sport Forum Live высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Всероссийская федерация легкой атлетики уже пять лет не может добиться восстановления своих прав в международной федерации после дисквалификации за массовые допинговые нарушение российских спортсменов. Ведущие легкоатлеты страны сейчас не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.