Матыцин убежден, что ведущие российские легкоатлеты выступят на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские легкоатлеты сумеют выступить на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Такое мнение на форуме Sport Forum Live высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
Всероссийская федерация легкой атлетики уже пять лет не может добиться восстановления своих прав в международной федерации после дисквалификации за массовые допинговые нарушение российских спортсменов. Ведущие легкоатлеты страны сейчас не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
"Что касается легкой атлетики, то отношения с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций сейчас выстраиваются конструктивно. Мы признали наши ошибки в прошлом, сейчас избрано новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики, и активно идет взаимодействие по реализации плана ее восстановления. Уверен, что наши ведущие легкоатлеты выступят на ближайших международных соревнованиях и Олимпийских играх", - сказал Матыцин.
Вопрос предоставления ведущим российским легкоатлетам допуска к участию в международных соревнованиях может быть решен в марте следующего года.
Олимпиада пройдет в японской столице с 23 июля по 8 августа.