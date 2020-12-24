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Чемпионат России по фигурному катанию

Скопцова считает, что они с Алешиным провели зажигательный ритм-танец на чемпионате России

Фигуристка отметила, что организация в Челябинске на высочайшем уровне
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин хотел порадовать публику на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске и показал яркое выступление. Об этом журналистам рассказала Скопцова.

Дуэт по итогам ритм-танца получил 80,19 балла.

"В целом довольны, но знаем места, где можно было сделать лучше. Мы хотели порадовать рублику, Челябинск очень тепло встречает, - отметила фигуристка. - По нашему мнению, мы катали ярко - это была наша цель, хотелось выйти и зажечь".

"Организация в Челябинске на высочайшем уровне. Даже немного в шоке в хорошем смысле этого слова. Это лучшая организация, тут можно чемпионат мира проводить, на 100 процентов", - добавила Скопцова.

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