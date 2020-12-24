{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Матыцин надеется, что сборная России в случае выхода на ЧМ-2022 выступит там достойно

Отборочный турнир начнется в конце марта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российские футболисты в случае попадания на чемпионат мира 2022 года выступят там не хуже, чем на домашнем мировом первенстве. Такое мнение он высказал на форуме Sport Forum Live.

Сборная России на домашнем чемпионате мира, который прошел в 2018 году, дошла до 1/4 финала.

"Что касается футбола, то он в России больше, чем футбол. Надеемся, что если команда отберется на чемпионат мира в Катаре, то выступит там не менее достойно, чем на домашнем чемпионате мира", - сказал Матыцин.

Отборочный турнир чемпионата мира 2022 года начнется в конце марта.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
Чемпионат России по фигурному катанию
Загорски и Гурейро считают, что упустили пару баллов из-за эмоций на чемпионате России
Спортсмены идут вторыми после ритм-танца
Читать полностью