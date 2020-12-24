Матыцин надеется, что сборная России в случае выхода на ЧМ-2022 выступит там достойно

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российские футболисты в случае попадания на чемпионат мира 2022 года выступят там не хуже, чем на домашнем мировом первенстве. Такое мнение он высказал на форуме Sport Forum Live.

Сборная России на домашнем чемпионате мира, который прошел в 2018 году, дошла до 1/4 финала.

"Что касается футбола, то он в России больше, чем футбол. Надеемся, что если команда отберется на чемпионат мира в Катаре, то выступит там не менее достойно, чем на домашнем чемпионате мира", - сказал Матыцин.

Отборочный турнир чемпионата мира 2022 года начнется в конце марта.