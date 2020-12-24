Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Солдатова завершила карьеру

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова завершила спортивную карьеру. Об этом Солдатова заявила ТАСС.

Солдатова - четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. 8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября. Позднее она сделала паузу в карьере.

"Сегодня 24 декабря, и сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет, - сказала 22-летняя Солдатова. - На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить - я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать".

"Маленькой девочкой я пришла вместе с мамой и братом записывать его на спортивную гимнастику, а оказалось, что это секция для девочек. Кто же знал тогда, что это событие предопределит всю мою жизнь, - продолжила спортсменка. - Мне часто задают вопрос, когда я поняла, что талантлива, до сих пор не поняла. Я уверена, что моя любовь вместе с трудолюбием и правильными людьми рядом помогли мне добиться всего".

Все планы связаны с гимнастикой

Солдатова призналась, что художественная гимнастика останется в ее жизни, несмотря ни на что: "Я не ухожу из гимнастики. Я всегда говорила, что была, есть и буду в ней. Художественная гимнастика - это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. Она никогда никуда не денется из моей жизни".

"Мне всего 22 года, впереди у меня вся жизнь, и у меня много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Я очень надеюсь, что у меня получится реализовать все и дальше. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть своей жизни и именно в его пользу делаю свой выбор".

Четырехкратная чемпионка мира выразила слова благодарности тренерам, которые помогли в развитии ее карьеры: "Спасибо всем тем, кто был со мной на этом пути и прошел его вместе со мной. Отдельное огромное спасибо Ирине Александровне Винер-Усмановой, моему личному тренеру, Анне Вячеславовне Дьяченко и моим первым тренерам Ольге Николаевне Назаровой и Ирине Викторовне Киевец. Без вас я бы не стала той, кем являюсь сейчас".

"Спасибо моим болельщикам по всему миру. Вы всегда были моей поддержкой и мотивацией. Я выступала для вас! Прошу вас не грустить, а порадоваться за меня и пожелать мне удачи на моем новом жизненном этапе!" - заключила Солдатова.