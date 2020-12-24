Загорски и Гурейро считают, что упустили пару баллов из-за эмоций на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро считают, что упустили два балла за исполнение ритм-танца на чемпионате России в Челябинске из-за излишних эмоций. Такое мнение фигуристы высказали журналистами после выступления.

Загорски и Гурейро после ритм-танца идут вторыми (84,02 балла), лидируют Александра Степанова и Иван Букин (87,28).

"Мы сегодня оба молодцы - катались хорошо, хотя были шероховатости, - сказал Гурейро. - Это все-таки самый крупный турнир сезона, столько эмоций, поэтому поехали настолько сильно, что где-то не получилось с ними совладать - тут помарочка, там помарочка, в итоге упустили пару баллов".

Перед контрольными прокатами сборной в сентябре Загорски переболела COVID-19, но спортсмены пока не понимают его последствий. "На прокатах в сентябре мне было тяжело", - рассказала Загорски. "Но мы до сих пор не знаем, как сказывается ковид, а если и сказывается, то как. Но подготовка из-за него у спортсменов прерывистая, кто-то подошел к чемпионату России на пике формы, кто-то нет", - добавил Гурейро.

Гурейро и Загорски являются бронзовыми призерами чемпионата России, который проходил в декабре 2019 года в Красноярске. Также в их активе бронза чемпионата России - 2017, две золотые медали Кубка России (2016, 2017).