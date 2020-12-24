Бестемьянова: Степанова и Букин показали чудесный и технически выверенный ритм-танец

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин показали чудесное преображение по сравнению с прошлым годом, к чемпионату России по фигурному катанию они сумели собраться после проблем со здоровьем в начале сезона. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Степанова и Букин занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России. Спортсмены получили за прокат 87,28 балла.

"Очень рада видеть Степанову и Букина на льду, они показали сегодня чудесный, очень технически выверенный танец, - отметила Бестемьянова. - Чудесные изменения по сравнению с прошлым годом, очень довольна тем, как они откатались. Жалко, что передержали поддержку, но я не заметила этого, с секундомером не сидела. Это же их первый старт после всех этих проблем со здоровьем, и пожелать им сейчас хочется только здоровья и еще раз здоровья".

"Они не очень долго тренировались, а откатались на таком хорошем уровне. Надеюсь, что дальше будут только прибавлять", - добавила собеседница ТАСС.

Второе место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,02), третьими идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (80,19).

"Тиффани и Джонатан тоже откатались прекрасно, очень прибавили в этом году. Это удивительно, ведь такое получилось длинное лето, долго все были безо льда. Может быть помогло то, что можно было оставить прошлогодние танцы, но они вкатились и очень уверенно сегодня выглядели", - считает Бестемьянова.