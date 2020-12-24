Степанова считает слова Козловского об "очереди" неприменимыми к фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Россиянка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, считает неправильной по отношению к фигурному катанию фразу Дмитрия Козловского, в которой он предложил соперникам ждать своего места в очереди. Об этом спортсменка сказала, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции на чемпионате России, стартовавшем в Челябинске.

После произвольной программы на этапе Гран-при в Москве победитель турнира Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, выкрикнул: "Это наше место. В очередь". Резонансная фраза вызвала немало критики.

"Очередь" - неправильное слово, нужно заслужить признание судей, болельщиков, - сказала Степанова. - Все приходит с опытом, мало кому удается выйти и сразу блистать, я знаю только одну пару, кому это удалось - это Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В очереди ты сидишь и ничего не делаешь, а здесь все работают, набираются опыта".

Также на тему "очереди" высказалась Анастасия Скопцова, выступающая с Кириллом Алешиным: "Есть рейтинг, и его нужно заслужить". Джонатан Гурейро, выступающий с Тиффани Загорски, ответил так: "Считаю вопрос об "очереди" некорректным".