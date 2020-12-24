Бестемьянова: фигурист Самарин выступал после серьезной травмы спины, он просто герой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Александр Самарин выступает на чемпионате России по фигурному катанию после серьезной травмы спины, его можно назвать героем уже после короткой программы. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

После короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске первое место занимает Михаил Коляда (102,48 балла). Вторым идет Макар Игнатов (98,30), третьим - Марк Кондратюк (90,88). Самарин расположился на пятой строчке, набрав 87,96 балла.

"Прекрасно откатался Игнатов, прекрасно откатался Коляда и абсолютно заслуженно выиграл, удивительный прокат показал Марк Кондратюк, я наблюдаю за ним еще с лета, - рассказала Бестемьянова. - Он выступал на прокатах юниоров, и я его запомнила по его "Лебединому озеру" в произвольной. Была возможность поговорить с его тренером Светланой Соколовской, она как раз говорила, что они решили начать выступать со взрослыми, начать обкатываться. Он начал сезон как-то не слишком удачно на этапах Кубка России, а тут выдал просто потрясающий, удивительный прокат".

"Жалко четверной Самарина, но у него была серьезнейшая травма спины, он лежал в больнице. Еще в начале декабря было непонятно, что и как. А сегодня он вышел и откатался, просто герой", - добавила собеседница агентства.

Бестемьянова назвала потрясающим зрелищем соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате России.

"Очень жалко, что тройной аксель сорвал [Петр] Гуменник, это просто какая-то глупость. Очень понравился [Артем] Ковалев, раньше я не очень его воспринимала, а тут то ли удачная стрижка произошла, но вот все подтянуло, заиграло, была такая финальная точка, - отметила Бестемьянова. - Потрясающее зрелище было сегодня, очень много классных фигуристов. Может быть, я кого-то забыла упомянуть, но соревнования получились отличными, это просто праздник".