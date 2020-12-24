Двоюродный брат Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов получил следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Абубакар получил бой. Соперник из Бразилии, пока больше ничего не могу сказать", - сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, поединок пройдет в феврале.

Абубакар Нурмагомедов дебютировал в UFC осенью 2019 года на турнире организации в Москве. Он потерпел поражение от немца Давида Завады. Всего на его счету 15 побед, три поражения и одна ничья.