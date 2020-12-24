Назван состав сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату мира

ТАСС, 24 декабря. Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу определил состав команды для подготовки к чемпионату мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Главный тренер российской команды серб Велимир Петкович вызвал на сбор в Москве 20 гандболистов:

вратари - Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи"), Станислав Третынко ("СГАУ-Саратов");

левые крайние - Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко ("Чеховские медведи");

правые крайние - Дмитрий Корнев ("Чеховские медведи"), Алексей Фокин (ЦСКА);

линейные - Павел Андреев, Александр Ермаков (оба - "Чеховские медведи"), Денис Васильев ("Шартр Метрополь", Франция), Вячеслав Касаткин ("Васлуй", Румыния);

правые полусредние - Андрей Беляев ("СГАУ-Саратов"), Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба - "Чеховские медведи");

левые полусредние - Илья Белевцов (СКИФ), Сергей Марк Косоротов ("Чеховские медведи"), Александр Шкуринский ("Мешков", Белоруссия);

разыгрывающий - Дмитрий Житников ("Пик", Венгрия).

Также отмечается, что Даниил Шишкарев и Азат Валиуллин присоединятся к команде в первых числах января. 27-29 декабря российские гандболисты примут участие в товарищеском турнире в Польше, где сыграют со сборными Польши и Алжира, 6-8 января пройдет турнир в Москве с участием россиян, аргентинцев и испанцев.

Чемпионат мира пройдет с 14 по 31 января в Египте. Соперниками российских гандболистов на групповом этапе станут сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Российская команда на турнире будет вынуждена выступать без флага и гимна, поскольку 17 декабря в силу вступили санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).