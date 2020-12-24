Бойкова и Козловский считают, что их ошибка в короткой программе не станет фатальной

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, считают, что их ошибка в короткой программе на чемпионате России не должна стать фатальной. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

Бойкова и Козловский за свой прокат получили 77,48 балла. "Недовольны, что тут говорить. Мы пара, выступающая на высоком мировом уровне, значит, катание должно быть безупречным. Мы допустили ошибку, но она не должна стать фатальной, - отметил Козловский. - Ошибки случаются, это одна из составляющих спорта".

"Ошибка - это технический момент, который подлежит исправлению с одного раза", - добавила Бойкова.

Фигуристка отметила, что решение об отмене чемпионата Европы не стало для их пары неожиданным. "Это было ожидаемо. Турнир четырех континентов отменили, мы ожидали такого решения", - сказала Бойкова.

"Мы находимся в этой реальности, не нам одним непросто. Один из немногих плюсов - до 2022 года остаемся действующими чемпионами Европы", - добавил Козловский.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017). Также на их счету победы на этапах Гран-при в Канаде (2019) и в России (2019, 2020).