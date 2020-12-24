Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Дак пропустит чемпионат мира из-за травмы

ТАСС, 24 декабря. Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Кирби Дак из-за травмы пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает телеканал TSN.

Дак получил травму руки в товарищеском матче против россиян (1:0), который прошел в ночь на четверг. Он покинул лед в третьем периоде. После игры главный тренер сборной Канады Андре Туриньи сообщил, что 19-летнему форварду предстоит пройти медицинское обследование.

Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Первый матч канадцы проведут в ночь на воскресенье против команды Германии.

Дак был выбран "Чикаго" под третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года. На его счету 23 очка (8 шайб + 15 результативных передач) в 64 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона. В девяти играх плей-офф он набрал 6 (1+5) очков.