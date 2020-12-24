Чемпионаты мира по футболу 2021 года среди игроков не старше 17 и 20 лет отменены

ТАСС, 24 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить запланированные на 2021 год чемпионаты мира среди игроков не старше 17 и 20 лет из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Турнир среди футболистов не старше 20 лет должен был пройти в Индонезии, мировое первенство для более молодых игроков - в Перу. Эти страны примут чемпионаты мира 2023 года.

Также ФИФА приняла решение о распределении квот на женский чемпионат мира 2023 года. Турнир в Австралии и Новой Зеландии станет первым, на котором выступят 32 сборные (было 24). Шесть лицензий получит Азиатская конфедерация футбола (AFC), четыре - Африканская конфедерация футбола (CAF), четыре - Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), три - Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL), одну - Конфедерация футбола Океании (OFC), 11 - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Места хозяев турнира были взяты из квот, выделенных их конфедерациям, - AFC и ОФК соответственно.

Три оставшиеся путевки будут разыграны в ходе турнира, в котором примут участие по две команды из AFC, CAF, CONCACAF и CONMEBOL, а также по одной сборной из OFC и УЕФА. Все 10 команд будут разделены на три группы, две из которых будут состоять из трех сборных, одна - из четырех. На мировое первенство попадут только победители групп.

На основе рейтинга ФИФА четыре команды будут сеяными, но посев могут получить не больше одной сборной из одной конфедерации, также команды из одной конфедерации не попадут в одну группу. В группах из трех команд будет по одной сеяной сборной, которая сыграет за право принять участие в чемпионате мира с победителем матча между несеяными. В группе из четырех команд сеяные сборные сыграют с несеяными в полуфинальных матчах плей-офф.