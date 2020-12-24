Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в соревновании спортивных пар по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

Спортсмены получили 80,65 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,48), третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (77,01).

Тарасова и Морозов выступают в паре с 2012 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы.

Пары представят произвольную программу в субботу.