Чимаев подписал новый контракт с UFC

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на улучшенных условиях. Об этом спортсмен заявил во время прямого эфира с корреспондентом ТАСС в Instagram.

"Подписал новый контракт. Там уже другие цифры", - сказал Чимаев.

Чимаев подписал контракт с UFC минувшим летом. Он провел три боя в организации и все три завершил досрочно. Всего на счету 26-летнего Чимаева, имеющего российское и шведское гражданства, девять побед и ни одного поражения.