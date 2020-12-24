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ММА

Чимаев подписал новый контракт с UFC

Боец отметил, что организация предложила ему улучшенные условия

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на улучшенных условиях. Об этом спортсмен заявил во время прямого эфира с корреспондентом ТАСС в Instagram.

"Подписал новый контракт. Там уже другие цифры", - сказал Чимаев.

Чимаев подписал контракт с UFC минувшим летом. Он провел три боя в организации и все три завершил досрочно. Всего на счету 26-летнего Чимаева, имеющего российское и шведское гражданства, девять побед и ни одного поражения.

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