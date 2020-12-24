Фигуристка Тарасова призналась, что ей было тяжело вернуться к тренировкам после пневмонии

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристке Евгении Тарасовой тяжело далось возвращение к тренировкам после перенесенной пневмонии, но она рада снова попасть на соревнования. Об этом Тарасова рассказала журналистам на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы, набрав 80,65 балла. "Ощущения были абсолютно спокойного рабочего проката, как на тренировках. Такие же прокаты были и дома. Сделали свою работу так, как должны, без сюрпризов", - сказал Морозов.

Тарасова рассказала, как перенесла пневмонию. "Вернулась после Казани, в понедельник почувствовала, что мне некомфортно, приехала домой - температура 38,3. Запереживала, в жизни такой не было, позвонила ребятам, предупредила. К вечеру температура спала, но на следующий день стали болеть легкие, на КТ определили пневмонию, две недели просидела дома", - рассказала фигуристка.

"Запахи пропали через три дня, но тест не делали, пропила антибиотики, - добавила Тарасова. - Тяжело далось возвращение, недели две раскачивались, после двух элементов было сложно. Сейчас очень рады, что восстановились, нам очень не хватает соревнований в этом сезоне".

Первыми соревнованиями Тарасовой и Морозова в сезоне стал этап Кубка России в Казани, который прошел 8-12 ноября. Фигуристы пропустили начало сезона из-за коронавирусной инфекции у Морозова. На этапе Кубка России, к которому спортсмены из-за болезни партнера готовились около месяца, Тарасова и Морозов стали серебряными призерами. Следующим турниром спортсменов должен был стать заключительный этап Кубка России в Москве, но пара пропустила его из-за болезни Тарасовой.

Тарасова и Морозов выступают в паре с 2012 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, а также двукратными чемпионами Европы. На чемпионатах России и Европы в прошлом сезоне Тарасова и Морозов заняли вторые места.