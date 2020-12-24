Российский бизнесмен Зингаревич заморозил переговоры о покупке ФК "Ботев"

СОФИЯ, 24 декабря. /ТАСС/. Российский бизнесмен Антон Зингаревич приостановил переговоры о покупке 60% акций футбольного клуба "Ботев" из Пловдива из-за поведения отдельных членов совета директоров. Заявление Зингаревича опубликовано на официальном сайте клуба.

"Должен отметить, что в последние дни представители совета директоров футбольного клуба предприняли несогласованные с нами действия, влияющие негативно на наш имидж. Категорически заявляю, что на данный момент, получая подобное отношение, мы решили заморозить будущие переговоры о приобретении мажоритарного пакета акций и инвестиций в ФК "Ботев", - говорится в заявлении.

21 декабря руководство "Ботева" приняло принципиальное решение о продаже Зингаревичу 60% акций футбольного клуба, выразив готовность к началу переговоров о передаче акций. В начале января общее собрание клуба должно было проголосовать за условия передачи акций, а 8 января избрать новый совет директоров.

В начале декабря на встрече с мэром Пловдива Здравко Димитровым Зингаревич заявил о намерении сделать серьезные инвестиции в клуб, проявил интерес к тренировочной базе "Ботева", состоянию детско-юношеской спортивной школы. Стороны обсуждали вопрос о продолжении строительства стадиона клуба.

По сообщению болгарских СМИ, семейное состояние бизнесменов Зингаревичей еще в 2018 году превышало миллиард долларов, а их компании работают в области производства бумаги, целлюлозы, занимаются строительством. Антону Зингаревичу принадлежат права на около 2 тыс. футболистов по всему миру, прежде всего из Африки и Южной Америки. С 2012 по 2014 год он владел английским "Редингом".