Тренер Тарасовой и Морозова прокомментировал выступление фигуристов в короткой программе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб, работающий с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, удовлетворен выступлением спортивной пары в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил Сергей Воронов, который работает с парой с сентября 2020 года.

Тарасова и Морозов занимают первое место после исполнения короткой программы, набрав 80,65 балла. Основными тренерами пары являются Марина Зуева и Максим Траньков, Воронов в команде отвечает за прыжковую часть.

"Очень приятно, мы всей командой удовлетворены сегодняшним прокатом, - сказал 33-летний Воронов. - Были некоторые мелкие шероховатости, но мы сделали то, что нужно. Будем двигаться дальше".

Воронов завершил соревновательную карьеру в сентябре, чемпионат России является для него первым в качестве тренера.

"Ощущения супер, как и все в жизни, что ты пробуешь первый раз. 15 чемпионатов России я провел с аккредитацией спортсмена, теперь дорос до тренерской аккредитации. Это очень интересно. Честно говоря, когда я сам был спортсменом, то не ожидал, что это (тренерская деятельность) будет настолько захватывать", - добавил Воронов.