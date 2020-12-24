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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в молодежной сборной Германии по хоккею

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус выявили восемь случаев заражения среди игроков сборной Германии, команда была отправлена на карантин до 24 декабря

ТАСС, 24 декабря. Очередное тестирование на коронавирус выявило один случай заражения у игрока сборной Германии, который должен принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Всего для прилетевших делегаций и персонала турнира было проведено 5 586 тестов. Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус выявили восемь случаев заражения среди игроков сборной Германии, команда была отправлена на карантин до 24 декабря. 16 игроков допущены к тренировкам, три хоккеиста из числа ранее заразившихся должны оставаться на карантине до 27 декабря, пятеро - до 29 декабря. Последний инфицированный на данный момент спортсмен не сможет тренироваться с командой как минимум до 4 января.

Немцы встретятся в группе А со сборными Канады, Финляндии, Швейцарии и Словакии. Команда должна начать турнир 26 декабря матчем против сборной Финляндии.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.

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