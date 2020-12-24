Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в молодежной сборной Германии по хоккею

ТАСС, 24 декабря. Очередное тестирование на коронавирус выявило один случай заражения у игрока сборной Германии, который должен принять участие в молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Всего для прилетевших делегаций и персонала турнира было проведено 5 586 тестов. Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус выявили восемь случаев заражения среди игроков сборной Германии, команда была отправлена на карантин до 24 декабря. 16 игроков допущены к тренировкам, три хоккеиста из числа ранее заразившихся должны оставаться на карантине до 27 декабря, пятеро - до 29 декабря. Последний инфицированный на данный момент спортсмен не сможет тренироваться с командой как минимум до 4 января.

Немцы встретятся в группе А со сборными Канады, Финляндии, Швейцарии и Словакии. Команда должна начать турнир 26 декабря матчем против сборной Финляндии.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.