{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Исмаилов и Минеев устроили массовую драку во время турнира Fight Nights Global в Москве

Дерущихся разняла полиция
Магомед Исмаилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Магомед Исмаилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев подрались во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В октагоне произошла массовая драка, дерущихся разняла полиция. Исмаилов получил рассечение. Турнир был прерван.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.

Теги
ММА
Гаджиев: драка Исмаилова и Минеева не будет иметь правовых последствий
Читать полностью