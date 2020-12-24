Исмаилов и Минеев устроили массовую драку во время турнира Fight Nights Global в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев подрались во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В октагоне произошла массовая драка, дерущихся разняла полиция. Исмаилов получил рассечение. Турнир был прерван.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.