Исмаилов и Минеев не стали обращаться в полицию по поводу драки на турнире ММА

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не стали обращаться в полицию после массовой драки, которую они устроили во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Исмаилов и Минеев устроили массовую драку во время турнира Fight Nights Global в Москве

В четверг на турнире, который проходит в Москве, Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. Бойцы дали объяснение сотрудникам правоохранительных органов.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.