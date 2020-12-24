Бойцы Исмаилов и Минеев не получили серьезных травм в результате драки на турнире в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не получили серьезных повреждений в результате драки на турнире Fight Nights Global Winter Cup. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

В четверг на турнире, который проходит в Москве, Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. Бойцы дали объяснение сотрудникам правоохранительных органов.

"Участники отказались от медицинской помощи. Исмаилов получил легкое повреждение носа", - сказал собеседник агентства.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.