Исмаилов и Минеев будут доставлены в отделение полиции после драки на турнире ММА

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев будут доставлены в отделение полиции после массовой драки, которую они устроили во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг на турнире, который проходит в Москве, Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. Бойцов доставят в полицию для проведения опроса.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок - на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.