Стала известна причина драки бойцов на турнире ММА в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Драка бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева во время турнира Fight Nights Global Winter Cup произошла из-за удара Минеева микрофоном. Об этом ТАСС рассказал Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова.

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван.

"Я знаю, что Магомед в шутку показал проход в ноги. А Минеев ударил его микрофоном. Он не прав, и Магомед должен был среагировать", - сказал собеседник ТАСС.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.