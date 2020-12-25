Боец ММА Исмаилов отпущен из полиции после драки с Минеевым

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов отпущен из отделения полиции после драки с Владимиром Минеевым. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

В четверг на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса.

"Исмаилов дал объяснения. Он уже отпущен", - сказал собеседник агентства.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.