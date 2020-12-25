Снеговики и неподкупное зеркало. Фигуристы начали борьбу за медали чемпионата России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию стартовал на льду арены "Трактор" в Челябинске - в четверг короткие программы показали мужчины, танцевальные дуэты и спортивные пары. Турнир, вопрос проведения которого держал в напряжении всех болельщиков, с первого дня оказался в центре внимания российского спорта. Челябинск, традиционно задающий моду в проведении крупных турниров - будь то чемпионат мира по дзюдо 2014 года, чемпионат России по фигурному катанию сезона-2016/17 или юниорское первенство страны, продолжает держать планку. Даже в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки. Несмотря на сложившуюся ситуацию, организаторы постарались во что бы то ни стало сохранить новогоднюю атмосферу соответствующим антуражем, а для официальных гостей и журналистов были подготовлены памятные подарки, в числе которых оказался обаятельный снеговик на коньках.

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Церемония открытия также была на высоте. Правда, если на прошлой церемонии открытия взрослого чемпионата основными звездами представления были пингвины, то на этот раз организаторы решили обойтись световым шоу и выступлением местных звезд-фигуристов. Идеей представления стала тема льда в его разных ипостасях: "Лед прозрачен и чист - неподкупное зеркало". Первыми испытать его неподкупность пришлось мужчинам, лидером после короткой программы идет Михаил Коляда, откатавшийся без видимых ошибок с каскадом из четверного и тройного тулупа, а также тройным акселем. Получивший за прокат высокие 102,48 балла (54,62 - за элементы, 47,86 - за компоненты) фигурист остался верен себе, воздержавшись от общения с журналистами в микст-зоне. Однако избежать общения на пресс-конференции, куда приглашается лидирующая тройка, ему все-таки не удалось. Неудобными вопросами 25-летнему фигуристу не докучали - Коляда пообщался со СМИ на тему гостеприимности Челябинска, поддержки болельщиков, отмены стартов из-за коронавируса. Не обошлось без вопросов о болезнях, перенесенных перед чемпионатом России, поскольку в группе Алексея Мишина, где тренируется Коляда, уже переболели COVID-19 Елизавета Туктамышева и Глеб Лутфуллин. Коляда сообщил, что после болезни у него остались еще проблемы, но уточнил, что коронавирусной инфекции у него не было. Макар Игнатов, идущий вторым, прекрасно справился с четверным риттбергером и каскадом из четверного и тройного тулупа и почти на балл обошел Коляду по технике - 55,48. Однако оценкой за компоненты ученик Евгения Рукавицына прилично уступил сопернику (42,82). Игнатов сам себе поставил за выступление "четверочку" - нервничал и не выспался из-за бессонницы, связанной с разницей во времени. Герои и коронавирус Мини-сенсацией в турнире одиночников стало третье место Марка Кондратюка, который тренируется у Светланы Соколовской, - 90,88 балла (50,49 - за технику, 40,39 - за компоненты). Кондратюк, дебютировавший на взрослом уровне в нынешнем сезоне, оставил за пределами первой тройки чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалева (89,47), который упал на первом четверном флипе, а также Александра Самарина (87,96), упавшего на четверном лутце. Как стало известно после проката серебряного призера чемпионата Европы, после перенесенной травмы спины в начале сезона Самарин перенес еще и коронавирусную инфекцию. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, комментируя ТАСС выступления одиночников, назвала победу Коляды в короткой программе абсолютно заслуженной. "Жалко четверной Самарина, но у него была серьезнейшая травма спины, он лежал в больнице. Еще в начале декабря было непонятно, что и как, а сегодня он вышел и откатался, просто герой", - подчеркнула Бестемьянова.

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В соревновании танцоров сильнейшими стали бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин (87,28 балла), чемпионат России стал для них первым стартом в сезоне из-за непрекращающейся череды болезней то одного, то второго партнера. Спортсмены настолько соскучились по стартам, что даже в микст-зону вышли, пританцовывая, - 11 месяцев без стартов. Как рассказал Букин после выступления, фигуристы были уверены в участии в чемпионате страны, хотя полноценно готовились к нему не более трех недель. По мнению Бестемьяновой, танец Степановой и Букина был просто чудесен: "Технически выверенный танец, чудесные изменения по сравнению с прошлым годом, очень довольна тем, как они откатались". Второе место занимают Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,02), которые в целом остались собой довольны. Однако, по мнению Гурейро, чуть не совладали с эмоциями: "Это все-таки самый крупный турнир сезона, поэтому поехали настолько сильно, что где-то не получилось совладать с эмоциями - тут помарочка, там помарочка, в итоге упустили пару баллов". Третьими идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (80,19). Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропускают национальный чемпионат по состоянию здоровья. Безупречность и фатальность В соревнованиях спортивных пар на чемпионский титул объективно претендуют как минимум четыре дуэта - чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, обыгравшие их в нынешнем сезоне на этапе Кубка России в Казани, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также серебряные призеры командного турнира на Играх в Пхёнчхане Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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