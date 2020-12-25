Промоутер готов организовать бой Минеев - Исмаилов после драки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев должны провести реванш после массовой драки, которую они устроили во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом ТАСС заявил президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Исмаилов и Минеев устроили массовую драку во время турнира Fight Nights Global в Москве

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее Исмаилов был отпущен.

"Вова готов, а с Магомедом беседует Амир Мурадов (глава Amir Management Company (AMC) - прим. ТАСС). Каждому по десять миллионов рублей? Я считаю, это справедливо было бы. Это, может быть, не космические деньги, но хороший гонорар", - сказал Гаджиев.

"Если они хотят драться, то должны это сделать в конце марта либо начале апреля", - добавил собеседник агентства.

Исмаилов и Минеев проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.