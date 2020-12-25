Промоутер готов организовать бой Минеев - Исмаилов после драки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев должны провести реванш после массовой драки, которую они устроили во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом ТАСС заявил президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.
В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее Исмаилов был отпущен.
"Вова готов, а с Магомедом беседует Амир Мурадов (глава Amir Management Company (AMC) - прим. ТАСС). Каждому по десять миллионов рублей? Я считаю, это справедливо было бы. Это, может быть, не космические деньги, но хороший гонорар", - сказал Гаджиев.
"Если они хотят драться, то должны это сделать в конце марта либо начале апреля", - добавил собеседник агентства.
Исмаилов и Минеев проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.
Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.