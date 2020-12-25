Гаджиев: драка Минеева и Исмаилова негативно скажется на имидже организаторов турнира ММА

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Драка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым во время турнира Fight Nights Global Winter Cup негативно повлияет на имидж организаторов. Об этом ТАСС заявил президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Гаджиев: драка Исмаилова и Минеева не будет иметь правовых последствий

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее Исмаилов был отпущен.

"Драка настоящая, они не договаривались. Для нас это скорее минус, чем плюс", - сказал Гаджиев.

Исмаилов и Минеев проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.