Исмаилов прокомментировал драку с Минеевым на турнире ММА

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов в беседе с ТАСС прокомментировал драку с Владимиром Минеевым во время турнира Fight Nights Global Winter Cup.

Исмаилов и Минеев устроили массовую драку во время турнира Fight Nights Global в Москве

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее Исмаилов был отпущен, бойцу после массовой драки грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

"Доигрался? Похоже, да. Видимо, все это связано [с потасовкой]", - сказал Исмаилов.

Исмаилов и Минеев проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.